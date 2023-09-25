«Ливерпуль» продлил контракт с защитником Цимикасом

Защитник Константинос Цимикас подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Я очень рад быть здесь и продлить свой контракт. Чувствую, что все жертвы, которые я принёс, и многое другое, работа, которую вложил, что всё это окупается.
Больше успехов, больше работы и больше трофеев. Для меня самое главное – выигрывать трофеи, быть преданным делу в любой ситуации, быть частью всего этого.
Думаю, что у этой команды очень большой потенциал, чтобы выиграть больше трофеев, и мы пойдём к этому. Уверен, что все на 100 процентов готовы к следующим играм и готовы добиться больших успехов в будущем», — сказал Цимикас.
Константинос Цимикас перешёл в «Ливерпуль» из греческого «Олимпиакоса» в 2020 году. С момента подписания контракта он сыграл 63 матча и оформил 12 результативных передач.
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