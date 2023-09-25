Экс-защитник «Рубина» Фёдоров: у казанцев наладится игра после победы над «Факелом»

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о матче 9-го тура чемпионата России, в котором казанская команда на выезде одолела «Факел» (1:0).

«Через 20 минут после начала матча думал, что будет ничья. Но потом, когда натиск «Факела» сник, у меня было ощущение, что «Рубин» забьёт. Но всё равно игра ничейная. Если бы «Рубин» раньше забил, может быть, у «Факела» хватило бы времени отыграться. А так, «Рубин» забил вовремя и заслуженно выиграл.

«Факел» очень предсказуемо играл в обороне, и фронта атаки не было. Всё через середину. А это самая насыщенная зона у «Рубина», и «Факел» всё время старался там вскрывать. Да, были какие-то подходы, но я не помню, чтобы Дюпин выручал. Всё время упиралось в кого-то. Очень много игроков было в центре обороны. И для меня странно, что «Факел» пытался там вскрыть.

Я думаю, что после этой победы у «Рубина» наладится игра. Самое главное, что матч был за шесть очков. Команды примерно одинакового уровня, поэтому мы увидели больше борьбы, чем игры. Изначально мне казалось, что ничейный результат будет более справедлив. Но «Факел» сбавил обороты и стал просаживаться. Всё-таки они предъявили очень сильный натиск «Рубину». И я думал: хватит ли им физически? Они чуть сбавили, «Рубин» стал проводить хорошие атаки, и моменты стали появляться. Казанцы заслуженно победили», – приводит слова Фёдорова Metaratings.

«Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).