Президент Ла Лиги Тебас — о трансферах клубов АПЛ: много денег они потратили впустую

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил то, как некоторые европейские лиги осуществляют трансферную политику.

«Можно проанализировать ситуацию в каждой лиге. Я считаю, что в АПЛ много денег потрачено впустую. Не хочу называть конкретных футболистов, но, возможно, их переоценили. Единственная лига, с которой нас можно сравнить, — это Бундеслига, поскольку только она и мы стабильны. Кейн — это первый случай, когда они подписали игрока за огромные деньги. Ла Лига могла бы использовать такую же модель, как и в АПЛ, то есть открыть свои двери для нескольких американцев.

В Италии есть несколько спонсоров, а также правительство предоставило клубам отсрочку в отношении долговых обязательств. Помимо этого, у них очень интересные налоговые правила для игроков, приезжающих извне», — приводит слова Тебаса Marca.

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