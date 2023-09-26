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Тебас ответил на критику, связанную с неиспользованием в Ла Лиге системы определения голов

Тебас ответил на критику, связанную с неиспользованием в Ла Лиге системы определения голов
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с тем, что в испанском чемпионате не применяется система автоматического определения голов.

«Мы используем камеру на линии ворот уже много лет. Это не экономическая проблема, а вопрос реализации. Есть некоторые ошибки в этой системе, она не идеальна, и мы не планируем интегрировать её», — приводит слова Тебаса Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, ранее главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес критически высказывался по поводу того, что в чемпионате Испании не используется система автоматического определения голов. Во время матча с «Мальоркой» «Сельта» забила гол, который был отменён судьёй после просмотра VAR. По мнению Бенитеса, мяч был не засчитан несправедливо, так как он пересёк линию ворот.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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