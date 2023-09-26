Александр Медведев отреагировал на слова Дзюбы о Семаке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции на реплику нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как отнёсся к инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно», — приводит слова Медведева издание «Спорт-экспресс».

Напомним, после игры нападающего «Локомотива» спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что он ответил: «А кто это?» В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1. После финального свистка тренер пошёл в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошёл мимо, не посмотрев на главного тренера сине-бело-голубых. Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака.