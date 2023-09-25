Белоус: Дзюба может только бросать слова, его время проходит

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не концентрируется на футболе.
«Время Дзюбы проходит. Галактионов говорит, что Артём полезен, но он потерял многие качества, которые были у него лет пять назад. Сейчас он может только бросать слова, не совсем правильные. Не хочу комментировать его шоу в интернете, но концентрацию на футболе он потерял», — приводит слова Белоуса Legalbet.
Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.
В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.
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