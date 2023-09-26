Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры в сборной Польши.

«Сыграть 100 матчей с орлом на груди — это останется для меня самой большой честью как для человека, так и для спортсмена на всю оставшуюся жизнь. В спортивном плане нет более прекрасного момента, чем петь гимн перед матчем команды на домашнем стадионе. Но пришло время сказать «спасибо». Сегодня я завершаю карьеру в польской сборной. Спасибо болельщикам, которые были с нами в лучшие и худшие моменты. В каждом матче я старался изо всех сил, чтобы вы гордились нами. Спасибо моей жене, семье, тренерам, членам штаба и всем, кого я встречал на своём пути. Я скрещиваю пальцы за каждый следующий матч и до встречи на трибунах!» — приводит слова Крыховяка официальный аккаунт сборной Польши в «Твиттере».

Напомним, Крыховяк играл за сборную Польши с 2008 года.