Нападающий «Балтики» Гузина: в Калининграде чувствую себя как в европейском городе

Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина заявил, что полностью привык к жизни в Калининграде, который напоминает ему небольшой европейский город.
«Как мне в Калининграде и в России в целом? Точно можно сказать, что Калининград не похож на другие города. Иногда есть ощущение, что я не в России, а в каком‑то европейском городе. Я тут уже ко многому привык. Просто потрясающее место. Команда очень помогла мне освоиться. Калининград сам по себе маленький, тихий, но для жизни всё есть. Классно!
Мне нравится мне не только в Калининграде — я видел много прекрасных городов в России. Больше всего мне понравилась Казань, кстати. В Питере ещё не был. Москва тоже классная, но слишком уж большая для меня. Учил ли русский язык? Нет! Вообще не учил. Там что‑то услышал, там где‑то пацанам сказал — так и пошло. Говорить могу, но можно было бы и лучше», — приводит слова нападающего «Балтики» «Матч ТВ».
- 26 сентября 2023
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