Кассано — о Леау: он просто ни рыба ни мясо

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал нападающего «Милана» Рафаэля Леау, назвав его похожим на нападающего «Манчестера Юнайтеда» Антони Марсьяля.
«Рафаэль Леау — просто ни рыба ни мясо. Он напоминает мне Марсьяля. В прошлом сезоне даже нападающий «Фиорентины» М’Бала Нзола забил больше голов, чем португалец.
В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут переламывать игру, но у «Милана» таких нет», — приводит слова Кассано Mais Futebul.
Это очередная жёсткая критика со стороны Антонио Кассано в адрес Рафаэля Леау. Ранее в мае, во время полуфинала Лиги чемпионов, он заявил, что возвращение португальского нападающего в команду не будет иметь никакого значения для «Милана», поскольку он не Кака или Роналдиньо.
Рафаэль Леау уже забил три гола и отдал две результативные передачи в первых пяти матчах Серии А. Сам клуб находится на второй строчке с 12 очками.
- 26 сентября 2023
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