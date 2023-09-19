Непростительное пижонство звезды «Милана»! Зачем так играть пяткой в топ-матче ЛЧ? Видео

В прошедшие выходные «Милан» выдал абсолютно невзрачный матч и проиграл «Интеру» со счётом 1:5. Это было пятое поражение в дерби для команды Стефано Пиоли за календарный год. После болезненного проигрыша на тренировку «Милана» пришёл Златан Ибрагимович, чтобы поддержать бывших партнёров. Трудно было предугадать, что ждать от команды в такой ситуации.

Однако «Милан» с первых минут показал «Ньюкаслу», кто здесь полуфиналист Лиги чемпионов, а кто 20 лет не участвовал в этом турнире. Если в АПЛ «Ньюкасл» часто начинает матчи с мощного прессинга, то здесь включился с первых минут именно «Милан». У хозяев возникал момент за моментом, а гости не могли создать примерно ничего.

Дошло до того, что к 37-й минуте счёт по ударам стал совсем неприличным – 15:0. У «Милана» пробили по воротам восемь из десяти полевых футболистов. И это меньше, чем за тайм! Ну а самый невероятный момент создал себе Леау. Португалец прошёл на дриблинге трёх соперников, но затем пробил по воротам пяткой. Точнее, попробовал пробить, но не попал по мячу и упал. Редкое сочетание крутой техники и неуклюжести.

Матч изначально был особенным для Сандро Тонали. Полузащитник отыграл три сезона за «Милан», но этим летом перешёл как раз в «Ньюкасл». Причём на трансфере настаивал не футболист, а миланский клуб, который получил хорошие деньги – € 64 млн. На знакомом стадионе Тонали запомнился разве что ударом мимо в начале второго тайма и объятиями с игроками «Милана». Когда хавбек уходил с поля, болельщики проводили его стоячими аплодисментами.

На 80-й минуте «Милану» пришлось заменять вратаря. Мик Меньян лёг на газон и показал, что не может продолжить игру (давно он не травмировался, конечно). Пришлось выпускать Марко Спортьелло, который дебютировал в составе «Милана». При этом свои 80 минут Меньян провёл уверенно. Хотя ему было объективно тяжело пропустить при нуле ударов в створ со стороны «Ньюкасла».

80 минут Меньян провёл уверенно Фото: Owen Humphreys/Getty Images

В результате хозяева допустили лишь один удар в створ – на 95-й минуте. А вообще счёт по ударам за матч – 26:6 (8:1 – в створ). Голов зрители так и не дождались. Получилась игра, в которой «Милан» явно выглядел лучше, но «Ньюкасл» устоял.