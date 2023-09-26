Кобелев сравнил «Крылья Советов» с лондонским «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился мнением о текущей форме самарского клуба и сравнил команду с лондонским «Арсеналом».

«Крылья Советов» у меня оставляют очень хорошее впечатление. Главный принцип и счастье для тренера — когда он сам комплектует команду. Видно, что футболисты подбираются под определённую модель, думают одинаково, знают, что им делать. Это им помогает.

Как «Крыльям» получается держать уровень, несмотря на многочисленные уходы лидеров? Повторюсь, что это работа тренера и подбор игроков под модель. Я всегда говорил, что в команду необходимо подбирать игроков с одинаковым футбольным мировоззрением. Как тот же «Арсенал», который всегда имел много хороших игроков, но болтался в середине. С приходом Микеля Артеты футболисты стали браться определённые, отсюда результат.

Какой потолок у «Крыльев» в этом сезоне? Мне бы хотелось, чтобы они составляли конкуренцию нашим ведущим клубам, и они будут это делать. Но как только пойдут игры на выбывание в Кубке, то, боюсь, просто физически не будет сил играть на два фронта. Они должны быть в районе шестёрки-восьмёрки.

Увидим ли Игоря Осинькина в топ-клубе? Я не обсуждаю тренеров. Просто сказал, что по-хорошему ему завидую, что он может выбирать игроков. Констатирую, что это очень качественный и хороший тренер, но оценки тренерам не даю», — приводит слова Кобелева Legalbet.

В данный момент «Крылья» находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в девяти встречах.