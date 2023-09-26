Игорь Шалимов разобрал игру между «Спартаком» и «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между двумя московскими клубами — «Спартаком» и «Динамо». Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

«У гостей не было Лаксальта, и это повлияло на игру — он получше чувствует позицию, чем Чавес, он лучше в отборе.

Появление слева правоногого Маричала (а не Скопинцева), возможно, было вызвано тем, что Личка думал, как нейтрализовать Бонгонда. Но у «Спартака» что у Бонгонда, что у Промеса есть проблемы с тем, что оба не добегают назад — и был бы Скопинцев, он мог бы напрягать своими подключениями. Личка сыграл в два форварда — играли Федя Смолов и Тюкавин, и Феде точно было некомфортно.

По голу «Спартака» разберём ситуацию — Смолов ошибся в штрафной, потерял мяч, но заглушить атаку фолом не получилось. Два крайних бело-голубых, Маричал и Даса, расположились высоко, сфолить по Промесу Маричал не смог. Фернандес играл по Соболеву, туда же начал сваливаться и Бальбуэна. Но оттуда, где был Соболев, голы не забиваются — а центральная зона оказалась открытой. А Чавес, который был перед набиравшим ход Бонгонда, тоже стал смещаться туда — то есть Бонгонда бежал к воротам, а Чавес его бросил. Соболев в ход отдал суперпередачу, Чавес понял ошибку и стал бежать за Бонгонда. Это тактическая подготовка Чавеса, это его ошибка как опорника, который неправильно оценил момент и потерял позицию. Уровень игры Лаксальта позволяет говорить о том, что он бы не побежал в край к Соболеву, а остался бы играть по Бонгонда в центральной зоне. Это тактическая ошибка Чавеса.

Что касается игры в атаке, то «Динамо» имело моменты — и большие вопросы к Бителло, который не реализовал стопроцентный голевой шанс. Это мастерство — игрок такого уровня должен исполнять, забивать в таких ситуациях.

По «Спартаку» — для меня очевидно, что Абаскаль определился с основным составом на чемпионат. Вопрос сейчас был только в том, сможет ли играть Зобнин или всё-таки выйдет кто-то другой. Что касается отсутствия Георгия Джикии, то, во-первых, есть Кубок, во-вторых, Георгий, как я могу судить, уравновешенный парень, капитан. Он поборется за то, чтобы вернуть себе место, и в команде всё будет нормально. А Бабич пока просто хорош, и когда центральный защитник так играет, менять его нельзя. У Дуарте опять были косяки, обрезал в передачах, но чувствует он себя всё увереннее.

По Медине есть вопросы. Если Зиньковский, который не попадает в состав на чемпионат, выходит в Кубке и показывает, что готов (например, в матче с «Динамо»), то Медина в Кубке ничем не убеждает.

Хлусевич посадил на лавку Рябчука. Рябчук — это строго крайний игрок. Он может забегать, навешивать, простреливать, но у «Спартака» мало такой игры. Хлусевич же может уходить в центр, у него есть правая нога, он может уходить в центр, что, видимо, требуется. А в обороне оба плюс-минус одинаковые.

По Соболеву — он играет хорошо. Александр — техничный парень. Он борется, много работает, но требуются голы. За сезон он потенциально может забивать столько, сколько и Кордоба, и Азмун ранее в «Зените». Возможно, этого требует тренер, но он много уходит в борьбу, располагается далеко от ворот», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».