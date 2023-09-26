«Друг назвал меня дебилом». Экс-голкипер «Факела» Городовой — о зарплате в Воронеже

Вратарь московской «Родины» Алексей Городовой рассказал о периоде выступлений за воронежский «Факел».
Городовой представлял воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года.
«Сколько получал в «Факеле»? Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-Лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ.
Зачем поехал в Воронеж? Разорвал с «Рубином», где не играл. Отто Фредриксон, мой знакомый по нальчикскому «Спартаку», когда-то помогал мне перейти в «Консвингер». И снова взялся найти мне команду.
После этого приходит звонок из Воронежа. Надо было быстро думать, соглашаться или нет — у них было несколько кандидатов и мало времени. По деньгами, как я говорил, такой себе вариант, пришлось в несколько раз упасть. Но была мечта — дебютировать в Премьер-Лиге. С «Факелом» был шанс выйти в РПЛ, поэтому согласился.
Через два дня звонит Отто, говорит, что есть два варианта из Премьер-Лиги Норвегии. Но мы уже дали по рукам со спортивным директором «Факела», — приводит слова Городового Sport24.
- 26 сентября 2023
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:03
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:48
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:34