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«Друг назвал меня дебилом». Экс-голкипер «Факела» Городовой — о зарплате в Воронеже

«Друг назвал меня дебилом». Экс-голкипер «Факела» Городовой — о зарплате в Воронеже
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Вратарь московской «Родины» Алексей Городовой рассказал о периоде выступлений за воронежский «Факел».
Городовой представлял воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года.

«Сколько получал в «Факеле»? Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-Лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ.

Зачем поехал в Воронеж? Разорвал с «Рубином», где не играл. Отто Фредриксон, мой знакомый по нальчикскому «Спартаку», когда-то помогал мне перейти в «Консвингер». И снова взялся найти мне команду.

После этого приходит звонок из Воронежа. Надо было быстро думать, соглашаться или нет — у них было несколько кандидатов и мало времени. По деньгами, как я говорил, такой себе вариант, пришлось в несколько раз упасть. Но была мечта — дебютировать в Премьер-Лиге. С «Факелом» был шанс выйти в РПЛ, поэтому согласился.
Через два дня звонит Отто, говорит, что есть два варианта из Премьер-Лиги Норвегии. Но мы уже дали по рукам со спортивным директором «Факела», — приводит слова Городового Sport24.

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