«Шли на завтрак — а чудаки уже пили водку!» Вратарь Городовой — о карьере во Второй лиге

Вратарь московской «Родины» Алексей Городовой вспомнил период выступлений за «Якутию». Голкипер выступал за сибирский клуб во Второй лиге в сезоне-2013/2014.

«Какие условия были в «Якутии»? Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту — и под одеяло.

Играли в мороз — минус 10-12 градусов. Несколько раз жёстко болел после этого, температура — под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал — и всё, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке.

Тяжёлое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

Мешала ли разница в часовых поясах? О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак — а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что ещё там делать. Единственное позитивное в Якутске — новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили», — приводит слова Городового Sport24.

В нынешнем сезоне Городовой провёл за «Родину» девять матчей (в двух из них сохранял ворота в неприкосновенности) и пропустил 13 голов.