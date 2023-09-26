Форвард махачкалинского «Динамо» Сердеров: чувствую себя дядькой в раздевалке

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал об общении со своими одноклубниками.
«В составе «Динамо» я третий по старшинству. Чувствую ли я себя дядькой в раздевалке? Да, чувствую. У меня опыта больше, чем у многих ребят. Могу подсказать и направить в нужное русло. Чем могу, помогаю», — приводит слова Сердерова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 29-летний футболист пополнил состав «Динамо» минувшим летом. За это время он сыграл в восьми матчах Первой лиги, забив три гола и оформив одну результативную передачу. Дагестанский футболист выступал за такие команды, как «Анжи», «Урал», «Крылья Советов», «Славия» (София), «Енисей», «Краковия», «Мезёкёвешд», «Истра 1961» и казахстанский «Актобе».
На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 21 очко.
- 26 сентября 2023
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