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Сердер Сердеров: Бердыева уважает вся команда и вся республика

Сердер Сердеров: Бердыева уважает вся команда и вся республика
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о работе под руководством тренера Курбана Бердыева.

«Как Бердыев в свои годы ведёт себя в коллективе? Когда нужно напихать, он напихает. Когда нужно похвалить, он похвалит. Когда нужно быть вторым отцом футболистам, он будет. К каждому игроку свой подход, мы же все разные. Нельзя ко всем одинаково. Его уважает вся команда и вся республика», — приводит слова Сердерова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Бердыев возглавляет махачкалинский коллектив с июля этого года.

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