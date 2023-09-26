Сердер Сердеров: Бердыева уважает вся команда и вся республика

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о работе под руководством тренера Курбана Бердыева.

«Как Бердыев в свои годы ведёт себя в коллективе? Когда нужно напихать, он напихает. Когда нужно похвалить, он похвалит. Когда нужно быть вторым отцом футболистам, он будет. К каждому игроку свой подход, мы же все разные. Нельзя ко всем одинаково. Его уважает вся команда и вся республика», — приводит слова Сердерова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Бердыев возглавляет махачкалинский коллектив с июля этого года.