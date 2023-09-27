«Мы нормализовали самообожествление». Обозреватель раскритиковал поведение Меган Рапино

Перед завершающей игрой в составе сборной США именитая футболистка Меган Рапино шла по подтрибунному помещению со своей музыкой, играющей из колонок арены. Выбранным треком футболистки стала песня хип-хоп исполнителя Nipsey Hussle «Hussle&Motivate». Рапино подпевала следующие строчки:
«Я уважал игру, теперь моё имя во всех новостях».
Известный спортивный обозреватель Джейсон Уитлок обвинил футболистку в излишнем эгоизме и эксцентричности.
«Мы нормализовали самообожествление. Это выпендрёж. Она вышла с собственной музыкой, это абсолютно идиотское поведение», — написал обозревать в социальных сетях.
Уитлок не раз критиковал футболистку за её прогрессивные взгляды.
«Болеть против этой сборной США не является непатриотичным. А вот болеть за них — является.
Она — мошенница. Она ненавидит Америку, потому что ненавидит себя. Она токсична. Она заразила этим отношением всю сборную. В 38 лет она там играет только для того, чтобы пиарить свой бренд», — ранее заявлял журналист.
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