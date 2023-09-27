Дик Адвокат может возобновить тренерскую карьеру, возглавив сборную Кюрасао
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Нидерландский тренер Дик Адвокат раздумывает над предложением стать наставником сборной Кюрасао.
«Мы по-прежнему ведём переговоры. Пока что я ещё не принял предложение. По большей части это связано с организационными моментами, поскольку там всегда были проблемы в этом плане. Отели, самолёты, выезды — крайне важно, чтобы игроки знали, как всё будет устроено, когда они прибудут. Ранее я договаривался о подобном в Бельгии, но у них есть деньги, а у Кюрасао их не так много», — приводит слова Адвоката The Sun.
Напомним, в конце минувшего сезона Адвокат сообщил, что он завершает тренерскую карьеру. На тот момент специалист возглавлял «Ден Хааг», выступающий во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.
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