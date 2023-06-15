Глава «Зенита» Медведев объяснил, почему Адвокат не смог приехать на ретроматч

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие бывшего главного тренера сине-бело-голубых Дика Адвоката на ретроматче между сборной России и клубом из Санкт-Петербурга.
«Адвокат не смог приехать. За такое короткое время, плюс дорога сложная. У нас один легионер, который приехал. Адвокат очень тепло вспоминает время, проведённое в России. Уверен, что мы его ещё увидим. Он, кстати, приезжал и в нашу академию. Не так давно приезжал — два года назад», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, встреча пройдёт в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и будет приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Начало ретроматча — в 20:00 мск.
- 15 июня 2023
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