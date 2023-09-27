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Футболисты «Астон Виллы» недовольны качеством их новых игровых футболок

Футболисты «Астон Виллы» недовольны качеством их новых игровых футболок
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Футболисты английского клуба «Астон Вилла» выразили недовольство качеством игровых футболок, которые им для нового сезона изготовил бренд Castore. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, игрокам не нравится тот факт, что футболки крайне плохо впитывают пот, из-за чего они очень быстро становятся тяжёлыми и неудобными.

«Игроки вынуждены играть в промокших футболках, и это проблема, которую необходимо решить. Это не может длиться весь сезон. Игроки выглядят так, как будто они прыгнули в бассейн, примерно через 10 минут матча», — приводит Footmercato слова источника, близкого к клубу.

Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Астон Вилла» после шести туров набрала 12 очков и на текущий момент занимает шестое место в чемпионате.

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