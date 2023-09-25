Унаи Эмери — о матче с «Челси»: очень рад за наших болельщиков

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче с «Челси» (1:0).
«Я очень рад за наших болельщиков и за нашу реакцию. Мы должны разделять каждое соревнование, и в Премьер-лиге мы стараемся быть последовательными. Мы играли против команды из первой семёрки, кандидата на место, как «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Мы проиграли эти матчи, не выдержав конкуренции, и сегодня в игре с «Челси» я был очень обеспокоен тем, что нам нужно быть конкурентоспособными; нам нужно было встретить матч, стараясь быть последовательными в течение 90 минут.
Мы должны были быть сильны в обороне, сохранять владение мячом и встречать их с комфортом и чувством, что мы можем победить. Конечно, иногда мы боролись, и нам нужен вратарь», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».
После шести туров команда Эмери занимает шестое место с 12 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).
- 25 сентября 2023
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