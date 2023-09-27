Первый тренер игрока ЦСКА Файзуллаева рассказал, в чём футболисту нужно прибавить

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, вспомнил, как развивал индивидуальные качества и техническое оснащение узбекского новичка армейцев.

«Он у меня с семи лет. В детском футболе у нас задача привить любовь к футболу. Сразу таланты никто не ищет. У нас тогда был большой поток, и уже со временем мы отбирали наиболее одарённых детишек. У нас было много упражнений, связанных с командными играми, например, двусторонка «три на три». Аббос отличался тем, что он всегда находился там, где нужно. Он выбирал ту позицию, где ему нужно быть, чтобы обострить. Наработаны ли техника и координация у Аббоса? Вы знаете, в Узбекистане всегда ребята отличались техникой.

Мы постоянно работаем с мячом, у нас в академии присутствует акробатика, и на нужном этапе мы развиваем качество футболистов. В каких аспектах Файзуллаеву важно особенно прибавить? Прежде всего надо обрасти мясом и окрепнуть. Важно ускорять футбольное мышление, быстрее принимать решения, развивать техническое оснащение. Всегда в футболе нужно совершенствоваться», — приводит слова Ана Metaratings.