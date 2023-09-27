Салтыков — о дисквалификации за избиение игрока «Локомотива»: не очень приятно было

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о ситуации с избиением футболиста юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева. На тот момент футболист самарцев выступал за юношескую команду «Чертаново».

«Матч (ЮФЛ «Локомотив» — «Чертаново». — Прим. «Чемпионата») был очень нервным, мы тогда ещё проиграли. А я с детства не люблю проигрывать. Тогда, видимо, ещё и не умел проигрывать. Но ты живёшь, взрослеешь. Ошибки учат чему‑то. Я предложил Максиму Шнапцеву выйти один на один? Не так немного. В подтрибунном я завёлся, и уже получилась такая неприятная ситуация, за которую в какой‑то мере стыдно.

Из‑за дисквалификации четыре месяца был вне футбола? Даже шесть. Отпуск ещё был. А он не вошёл. Получилось шесть месяцев без игр. Не очень приятно было. Могло ещё хуже сказаться на моей карьере.

Может, это и хорошо, что у меня на юношеском уровне это случилось, что я сделаю выводы, и в дальнейшем не повторится такого», — сказал Салтыков в эфире «Матч ТВ».

В марте 2021 года Салтыков, будучи игроком юношеской команды «Чертаново», избил футболиста московского «Локомотива» в матче ЮФЛ. Игрок получил дисквалификацию на шесть месяцев, два из которых были условными.