Иржи Ярошик прокомментировал возможное участие в ретроматче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший главный тренер «Оренбурга» и экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о возможном участие в ретроматче армейцев с московским «Локомотивом».

«У меня пока нет никакой информации про этот ретроматч. Согласился бы поучаствовать? Не знаю, сейчас побаливает колено», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Иржи Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе красно-синих чешский игрок стал чемпионом России, а в 2005 году присоединился к лондонскому «Челси».

Об отставке чешского тренера, который возглавлял «Оренбург» со старта нынешнего сезона, клуб объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых проиграла. Чеха в должности сменил испанец Давид Деограсия.