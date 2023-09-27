Форвард «Локомотива» Сарвели заявил, что легко может прожить на 50 000 рублей в месяц

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах. По словам 25-летнего футболиста, он легко может прожить на 50 000 рублей в месяц.

«Трачу ли в месяц сумму больше, чем полмиллиона рублей? Нет. Я не трачу столько.

Смог бы я один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей? Да. Это ведь легко. Это лёгкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.

На что трачу деньги? На еду, и всё. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Сочи» в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне форвард провёл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.