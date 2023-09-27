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Экс-вратарь «Факела» Городовой: самый кайфовый российский футболист? Дзюба!

Экс-вратарь «Факела» Городовой: самый кайфовый российский футболист? Дзюба!
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Бывший голкипер «Зенита-2» Алексей Городовой рассказал о шутках Артёма Дзюбы в период выступления форварда за клуб из Санкт‑Петербурга.

«Самые кайфовые пацаны из нашего футбола? Дзюба! Пересекался с ним, когда был в дубле «Зенита». Артём много подкалывал всех, даже меня. Играем на тренировке, мне бьют, а я всё отбиваю, не ловлю. Дзюба мне с центра поля кричит: «Вратарь, ты что‑нибудь поймать можешь?!». Недавно мы летели в Нижнекамск, а «Локомотив» — в Сочи. Пообщались с Артёмом, было приятно по‑человечески. Я пробыл в «Зените» два‑три месяца, а он меня не забыл, уделил время. Пока стояли, к нему человек 20 подошло — со всеми сфоткался, расписался», — приводит слова Городового Sport24.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год и стал в составе клуба многократным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В настоящее время форвард играет за московский «Локомотив».

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