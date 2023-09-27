Кин — о ситуации с Санчо: Джейдону необходимо признать ошибку и начать всё с нуля

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о ситуации с конфликтом вингера манкунианцев Джейдона Санчо и главного тренера Эрика тен Хага.
«Джейдону нужно показать себя с другой стороны. Если Санчо публично извинится и начнёт как следует работать на тренировках, то очень скоро можно будет забыть эту ситуацию и двигаться дальше.
Я становился свидетелем множества историй, когда игроки совершали ошибки, но они извинялись, и все об этом тут же забывали. В футбольных раздевалках свои законы: если футболист показывает, что ему не всё равно, партнёры всегда скажут «всё в порядке» и двигаются дальше», – приводит слова Кина Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура с «Арсеналом» (1:3).
- 27 сентября 2023
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