Швеция не допустит женскую сборную России U17 для участия в финальной части Евро-2024

Шведский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором не поддержал решение УЕФА разрешить сборным России до 17 лет участвовать в международных турнирах и бойкотировал участие россиянок в финальной части Евро-2024 до 17 лет.
«Шведский футбольный союз не поддерживает решение разрешить сборным России до 17 лет участвовать в турнирах УЕФА.
По мнению правления конфедерации, сборная Швеции (взрослая и молодёжная) по-прежнему не должна проводить матчи с Россией ни в Швеции, ни за рубежом. Мы полностью поддерживаем позицию, согласованную Национальной спортивной конфедерацией совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специальными спортивными ассоциациями – российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы среди женских сборных U17 пройдёт в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — написано в заявлении.
- 27 сентября 2023
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