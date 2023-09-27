В Датском футбольном союзе заявили, что по-прежнему не согласны играть с Россией

Глава пресс-службы Датского футбольного союза Якоб Хойер рассказал о несогласии датчан играть со сборными России. Ранее УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам. При этом в УЕФА подчеркнули, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.
«Мы не увидим матчей сборной Дании со сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция Датского футбольного союза остаётся такой же, как и всегда.
В европейском футболе различные мнения по этой теме. Европейские футбольные ассоциации не говорят в один голос. Существует много позиций», — приводит слова Хойера датский журнал Tipsbladet.
Ранее о бойкоте игр с российскими футболистами публично заявили федерации Швеции, Польши, Литвы и Латвии.
- 27 сентября 2023
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