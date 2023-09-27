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В Датском футбольном союзе заявили, что по-прежнему не согласны играть с Россией

В Датском футбольном союзе заявили, что по-прежнему не согласны играть с Россией
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Глава пресс-службы Датского футбольного союза Якоб Хойер рассказал о несогласии датчан играть со сборными России. Ранее УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам. При этом в УЕФА подчеркнули, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.

«Мы не увидим матчей сборной Дании со сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция Датского футбольного союза остаётся такой же, как и всегда.

В европейском футболе различные мнения по этой теме. Европейские футбольные ассоциации не говорят в один голос. Существует много позиций», — приводит слова Хойера датский журнал Tipsbladet.

Ранее о бойкоте игр с российскими футболистами публично заявили федерации Швеции, Польши, Литвы и Латвии.

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