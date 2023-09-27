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Кубок России. «Енисей» обыграл «Луки-Энергия», «КАМАЗ» вырвал победу у «Ленинградца»

Кубок России. «Енисей» обыграл «Луки-Энергия», «КАМАЗ» вырвал победу у «Ленинградца»
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Завершились матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Красноярский «Енисей» одержал победу над «Луками-Энергия» со счётом 2:1, «КАМАЗ» оказался сильнее «Ленинградца» — 1:0.

Все три мяча в матче между «Енисеем» и «Луками-Энергия» были забиты в пятиминутный отрезок во втором тайме. На 55-й Даниил Шабалин вывел команду из Великих Луков вперёд, на 58-й Андрей Окладников сравнял счёт, а на 60-й Ираклий Логуа забил победный для «Енисея» мяч. Кстати, два ассиста на свой счёт записал хавбек красноярцев Антон Орлов.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 18:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Шабалин – 55'     1:1 Окладников – 58'     1:2 Логуа – 60'    

«КАМАЗ» в игре с «Ленинградцем» мог открыть счёт ещё в первом тайме, однако Александр Гаглоев не сумел реализовать пенальти. Всё же он реабилитировался, когда ассистировал Валентину Пальцеву на 84-й минуте.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 18:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Пальцев – 84'    

Таким образом, «Енисей» и «КАМАЗ» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

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