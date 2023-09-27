Кубок России. «Енисей» обыграл «Луки-Энергия», «КАМАЗ» вырвал победу у «Ленинградца»

Завершились матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Красноярский «Енисей» одержал победу над «Луками-Энергия» со счётом 2:1, «КАМАЗ» оказался сильнее «Ленинградца» — 1:0.

Все три мяча в матче между «Енисеем» и «Луками-Энергия» были забиты в пятиминутный отрезок во втором тайме. На 55-й Даниил Шабалин вывел команду из Великих Луков вперёд, на 58-й Андрей Окладников сравнял счёт, а на 60-й Ираклий Логуа забил победный для «Енисея» мяч. Кстати, два ассиста на свой счёт записал хавбек красноярцев Антон Орлов.

«КАМАЗ» в игре с «Ленинградцем» мог открыть счёт ещё в первом тайме, однако Александр Гаглоев не сумел реализовать пенальти. Всё же он реабилитировался, когда ассистировал Валентину Пальцеву на 84-й минуте.

Таким образом, «Енисей» и «КАМАЗ» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.