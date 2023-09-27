«Алания» вылетела из Кубка России, уступив на выезде «Ротору»

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 между волгоградским «Ротором» и владикавказской «Аланией». Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым из Нижнего Новгорода. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.
Единственным голом отметился полузащитник «Ротора» Ризван Ахмедханов, отличившийся на 70-й минуте. Таким образом, волгоградская команда прошла в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Ранее в эту же стадию пробились «КАМАЗ», «Енисей», «Волгарь», «Шинник», «Амкар», «Нефтехимик», «Форте», «Черноморец», «Акрон», «Уфа», «СКА-Хабаровск» и «Динамо» (Владивосток).
В четверг, 28 сентября, состоится последний матч 1/32 финала Пути регионов — медийная команда 2DROTS примет на своём поле «Химки».
- 27 сентября 2023
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