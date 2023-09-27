Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

«Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Ярославский «Шинник» одержал победу над брянским «Динамо», а астраханский «Волгарь» оказался сильнее «Знамени Труда». Оба матча закончились с одинаковым счётом — 3:1.

Во встрече «Шинника» с «Динамо» команды сумели обменяться автоголами: на 15-й минуте ярославцы открыли счёт благодаря автоголу Дмитрия Осипова, а на 66-й минуте единственный мяч брянской команды был забит Романом Емельяновым в собственные ворота. Также в этой встрече голами отметились игроки «Шинника» Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 18:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
1 : 3
Шинник
Ярославль
0:1 Осипов – 15'     0:2 Малыхин – 51'     1:2 Емельянов – 66'     1:3 Ставпец – 82'    

В матче «Волгаря» со «Знаменем Труда» было забито по два мяча в каждом из таймов: в первом тайме Евгений Шляков и Тимур Жамалетдинов отметились голами в ворота подмосковной команды, во втором — коллективы обменялись мячами. Голы на свой счёт записали Руслан Тутаев и Кирилл Косарев.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 18:00 МСК
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Окончен
1 : 3
Волгарь
Астрахань
0:1 Шляков – 25'     0:2 Жамалетдинов – 32'     1:2 Тутаев – 65'     1:3 Косарев – 79'    

Таким образом, «Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android