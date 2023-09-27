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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» в матче Кубка английской лиги

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» в матче Кубка английской лиги
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Сегодня, 27 сентября, в матче третьего раунда Кубка английской лиги встречались «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

Выступающий в этом сезоне в Чемпионшипе «Лестер» уже на третьей минуте распечатал ворота ирландского голкипера «Ливерпуля» Кивина Келлехера. Мяч забил полузащитник Кейси Макатир. На перерыв «Лестер» ушёл лидером. Во втором тайме игрокам «Ливерпуля» удалось перевернуть игру. На 48-й минуте голом отметился нидерландский форвард Коди Гакпо, а на 70-й минуте свой второй мяч в футболке английского клуба удалось забить 22-летнему венгерскому футболисту Доминику Собослаи. На 89-й минуте последний гол в мачте забил португалец Диогу Жота.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Макатир – 3'     1:1 Гакпо – 48'     2:1 Собослаи – 70'     3:1 Жота – 89'    
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