Алиев рассказал о состоянии здоровья Милевского, который находится в больнице

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья экс-партнёра по команде Артёма Милевского. Напомним, ранее сообщалось, что Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем.

«Всем привет. Только что был у Тёмы. Его состояние стабилизируется. Всё более-менее. Но, конечно, ещё длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик», — сказал Алиев в своей социальной сети.

За время своей игровой карьеры Милевский выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».

Ранее болельщики обратили внимание на внешний вид игрока. Милевский значительно поправился. Также болельщики заподозрили, что у экс-футболиста проблемы с алкоголем.