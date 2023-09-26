Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, сколько президент киевского «Динамо» платит за лечение Милевского

Лечение бывшего футболиста сборной Украины Артёма Милевского оплачивает президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Ему оно уже обошлось в 175 тыс. гривен (примерно 456 тыс. рублей). Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своём телеграм-канале.

По информации источника, в 105 тыс. гривен (примерно 273 тыс. рублей) обходится недельное пребывание футболиста в больнице, а консультации, лекарства, лабораторные и диагностические исследования стоят 70 тыс. (примерно 182 тыс. рублей) за семь дней.

За время своей игровой карьеры Милевский выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».

Ранее бывший партнёр Милевского по сборной Александр Алиев сообщил о госпитализации экс-футболиста из-за проблем с алкоголем.