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Юрген Клопп — о победе над «Лестером»: честно говоря, это было лучшее выступление

Юрген Клопп — о победе над «Лестером»: честно говоря, это было лучшее выступление
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером Сити» (3:1) в третьем раунде кубка английской лиги.

«Да, это, вероятно, будет своего рода заголовком о том, что мы снова проигрываем со счетом 1: 0. Снова это случилось, нам это не нравится, но это случилось, и тогда все зависит от реакции. Не играя сразу особенно хорошо, мы создали уже множество моментов, которые было действительно трудно упустить, но мы это сделали, и вратарь сделал сейв, перекладина, что угодно. Однако мяч не попал в сетку ворот, я понятия не имею.

И теперь в перерыве все ясно, вы хотите убедиться, что мы не расстраиваемся из-за того, что до сих пор не забили, и тому подобное. Мы должны действительно сохранять позитивный настрой и не гнаться за игрой, просто играть в игру – и это то, что делали ребята. Минута за минутой мы привыкли к этой игре, и, честно говоря, это было лучшее выступление», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В четвёртом раунде кубка лиги «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом».

После шести туров чемпионата Англии мерсисайдцы занимают второе место с 16 очками. Лидирует в таблице «Манчестер Сити» (18 очков).

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Макатир – 3'     1:1 Гакпо – 48'     2:1 Собослаи – 70'     3:1 Жота – 89'    
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