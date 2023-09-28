Экс-вратарь «Арсенала» Симэн: для «Челси» ошибочно увольнять Почеттино. Но я буду рад

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн высказался о прогрессе «Челси» под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

«Когда «Астон Вилла» обыграла «Челси» (1:0), было много разговоров об увольнении Почеттино. Но проблема далеко не в нём.

Если боссы лондонцев решат избавиться от него, я буду этому только рад. Ведь для «Челси» сразу же всё закончится. Чем дольше он будет работать с «синими», тем лучше они станут. В этом нет никаких сомнений.

На данный момент у них молодая команда. Я думаю, некоторых футболистов ему навязали. Многие сотрудники были уволены после смены владельца. Это нехороший знак.

Мне кажется, у «Челси» всё получится. «Арсеналу» играть с ними через пару недель, и «канонирам» необходимо добыть победу, пока это возможно. Для меня нет никаких сомнений, что «синие» будут становиться всё лучше и лучше», – приводит слова Симэна Metro.