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«Челси» одержал первую победу за четыре матча, забив первый гол в сентябре

«Челси» одержал первую победу за четыре матча, забив первый гол в сентябре
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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамоллом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Челси» одержал минимальную победу (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка лиги.

Единственным в матче голом отметился форвард Николас Джексон, отличившийся на 51-й минуте с передачи ещё одного новичка команды — Коула Палмера.

Для «Челси» эта победа стала первой за четыре последних матча во всех турнирах и третьей в текущем сезоне. Гол Джексона оказался единственным, который лондонская команда забила в сентябре.

Отметим, в прошлом сезоне «Челси» дважды уступил «Брайтону» в матчах английской Премьер-лиги (1:4, 1:2).

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джексон – 51'    
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