Клопп — о Собослаи: этот игрок уверен в себе. Отличный футболист и отличный парень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущих успехах новичка команды — венгерского полузащитника Доминика Собослаи.

«С первой минуты тренировки он производил впечатление. Это отличный игрок и отличный парень. Он очень уверенный в себе человек.

Он также весьма трудолюбивый. Любой может это заметить, поскольку он всегда прессингует, а также старается отобрать мяч у соперника как можно скорее», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в минувшее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 70 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне на счету Собослаи восемь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.