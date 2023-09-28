Источник: ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» по бонусам за Малкома

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила претензию «Барселоны» в адрес «Зенита» по поводу бонусов, которые были прописаны при переходе форварда Малкома в петербургский клуб, информирует «Матч ТВ».

В сделке «Барселоны» и «Зенита» по Малкому был прописан пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить каталонцам дополнительный бонус в случае попадания в Лигу чемпионов сезона-2022/2023. «Зенит» стал чемпионом России и, по идее, должен был получить путёвку в ЛЧ, однако из-за отстранения российских команд не смог принять участия в еврокубках. Несмотря на это, «Барселона» настойчиво потребовала у «Зенита» обещанный бонус, а когда россияне отказались платить, сине-гранатовые направили жалобу в ФИФА и иск в Спортивный арбитражный суд. В конечном итоге, по сведениям источника, ФИФА приняла сторону «Зенита» и отклонила претензию «Барселоны».