Аллер: поражение в чемпионате ранило меня больше, чем мой диагноз рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер признался, что поражение и потеря титула в последнем матче Бундеслиги прошлого сезона с «Майнцем» (2:2) ранило больше, чем диагноз рака.

«Это действительно так. Проигрыш чемпионата заставил меня страдать больше, чем мой диагноз рака. Когда ты болен, ты ничего не можешь сделать. Вы должны принять это и преодолеть. Но у нас был титул в руках, мы могли влиять на всё. В этом случае вам придётся болезненно признать, что вы допустили ошибки или приняли неверные решения.

Вы думаете о том, что вы могли бы сделать лучше. Но я также научился, особенно во время болезни, не позволять негативным вещам так сильно влиять на меня», — приводит слова Аллера Bild.

На данный момент Себастьен принял участие в пяти матчах Бундеслиги, где голами не отметился. А также сыграл один матч в Кубке Германии, где оформил дубль.