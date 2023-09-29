«Челси» намерен продать Кукурелью в январе

Лондонский «Челси» готов принимать предложения по возможному трансферу защитника Марка Кукурельи в январе, сообщили источники ESPN. 25-летний испанский футболист в нынешнем сезоне ещё ни разу не сыграл в Английской Премьер-Лиге, хотя дважды появлялся на поле в матчах Кубка лиги.

«Челси» предпочёл бы продать Кукурелью, чтобы сбалансировать расходы на трансферы, которые с мая прошлого года превысили уже £ 1 млрд ($ 1,23 млрд). Испанские СМИ сообщали, что мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с арендой защитника зимой.

Этим летом «Челси» был готов отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Сделка сорвалась после того, как Кукурелья сыграл в матче Кубка лиги против «Уимблдона». Манкунианцы хотели иметь пункт в соглашении, который давал бы им возможность вернуть испанца в «Челси» в январе. Однако при таком раскладе Кукурелья не смог бы больше никуда перейти до лета, поскольку правила ФИФА запрещают выступления футболистов более чем за два клуба по ходу сезона. Зимой «МЮ», вероятно, не вернётся к кандидатуре Кукурелью, поскольку арендовал Серхио Регилона у «Тоттенхэма».

«Челси» приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» £ 62 млн ($ 75,5 млн).

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: