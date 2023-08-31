«Манчестер Юнайтед» отказался от варианта с Кукурельей. Клуб подпишет Регилона

Переговоры между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по аренде защитника Марка Кукурельи провалились. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, «красные дьяволы» предпочли защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона из-за футбольных и финансовых причин. Клуб надеется закрыть сделку по игроку обороны «шпор» до конца дня.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хотел иметь возможность вернуть игрока лондонцам в январе, однако «Челси» не был согласен на подобный шаг.
Лондонский клуб приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» около € 65 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных.
Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что Кукурелья не против перехода в «Манчестер Юнайтед».
- 31 августа 2023
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