Акинфеев рассказал, что хочет отдать своего сына в академию ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что хочет отдать своего сына в академию московского клуба.

«Сейчас есть мысль попробовать его в академии ЦСКА. Там собрали хорошую команду 2014 года, интересно просто посмотреть его уровень. Недельку пусть походит, а не так: я Акинфеев, возьмите моего сына. Не станет футболистом — я не расстроюсь. Вдруг он завтра на скрипке начнет хорошо играть — пусть. Это будет его выбор.

Есть ли задатки у сына? В девять лет трудно о чём-то говорить. Вся эта история начинается лет в 12, а в 13-15 ты понимаешь, чего хочешь добиться. Есть же ещё учёба — её никто не отменял. Но пока футбол ему нравится», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Акинеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 11 голов.