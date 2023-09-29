Игорь Акинфеев рассказал, насколько сложно ЦСКА бороться с «Зенитом»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Что для футболиста и команды самое важное? Трофей. Ты не можешь играть за деньги, красивые глазки и за то, чтобы тебя носили на руках. Те люди, которые восторгаются тобой, они тоже хотят сфотографироваться с Кубком, прикоснуться к этим победам.

Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет. Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает всё, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них всё хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которых уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться.

При этом у нас есть амбициозная молодёжь. Разговариваю с ними на базе: ребята, свои амбиции надо показывать на поле. Всё, что касается личной жизни, – это ваша история. Надо ставить цели выиграть», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Акинеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 11 голов.