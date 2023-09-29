Олег Романцев: посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба должен принести извинения наставнику «Зенита» Сергею Семаку.

«Никак не могу понять, почему СМИ уделяют столько внимания, кто кому жмёт руки. Я, например, никогда не считал обязательным делать это во время матча, когда менял игрока — не до этого было. А сейчас из Европы к нам пришла мода с рукопожатиями, попавшая под прицел журналистов, которые тут же стали определять по ней градус отношений между футболистом и тренером.

А были ведь моменты, когда горячо обсуждали подобные истории, происходившие и между тренерами. Но это к слову. Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».