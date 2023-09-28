Ловчев: слова Дзюбы о Семаке — это хамство. Может так случиться, что Артём станет изгоем

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?» Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

«Артём, на мой взгляд, ушёл в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведёт к тому, что Артём станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого.

Задумываться о том, что он говорит, и по-настоящему понять цену слова Артём сможет только тогда, когда сам станет тренером и услышит о себе подобные высказывания. Жизнь завтра не заканчивается», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.