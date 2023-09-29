Спортдир «Ахмата»: Конате получил паспорт РФ, но другие иностранцы желания не изъявили

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, кто из легионеров грозненского клуба выразил желание получить российское гражданство.

«На сегодняшний день из легионеров «Ахмата» только Мохамед Конате получил российский паспорт, но другие иностранцы такого желания не изъявили, к нам никто с данной просьбой не подходил. Если наши легионеры захотят получить паспорт РФ, то с каждым будем работать в индивидуальном порядке», — приводит слова Газзаева Sport24.

25-летний Конате принял участие в 13 играх грозненского клуба во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В девяти матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 11 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.