Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Ахмата»: Конате получил паспорт РФ, но другие иностранцы желания не изъявили

Спортдир «Ахмата»: Конате получил паспорт РФ, но другие иностранцы желания не изъявили
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, кто из легионеров грозненского клуба выразил желание получить российское гражданство.

«На сегодняшний день из легионеров «Ахмата» только Мохамед Конате получил российский паспорт, но другие иностранцы такого желания не изъявили, к нам никто с данной просьбой не подходил. Если наши легионеры захотят получить паспорт РФ, то с каждым будем работать в индивидуальном порядке», — приводит слова Газзаева Sport24.

25-летний Конате принял участие в 13 играх грозненского клуба во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В девяти матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 11 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Ковачев: российская лига находится на очень высоком уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android