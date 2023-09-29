Депутат Свищёв назвал возможным возвращение пива на стадионы до нового года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возвращении пива на стадионы.

«ФАС — одна из структур, мнение которых важно при принятии любого законопроекта. Но необходимо также снимать много вопросов, которые существуют у других ведомств и организаций. Занимаемся вопросом возвращения пива на стадионы. Вы видите, как всё долго и непросто идёт, но всё-таки понимание у многих есть.

Получится ли ввести продажу пива на стадионах до зимней паузы? Если будет позитивное желание правительства и всех организаций, то вполне возможно сделать это до нового года», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях начал действовать в России с 1 января 2005 года.