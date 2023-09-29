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Дмитрий Кириченко: у меня творческий отпуск, нахожусь в поиске команды

Дмитрий Кириченко: у меня творческий отпуск, нахожусь в поиске команды
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Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о своих планах в карьере. Ранее Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Сочи», «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе». Последним клубом специалиста был «Сочи», который он покинул весной 2023 года.

«У меня творческий отпуск. Нахожусь в поиске команды. Есть ли какие-нибудь варианты? Пока нет.

Хочу возобновить самостоятельную карьеру главного тренера или войти в чей-то тренерский штаб? Думаю о самостоятельной работе, хочу поработать главным тренером», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Дмитрий Кириченко завершил карьеру футболиста в марте 2014 года. Последним его клубом была саранская «Мордовия». Он выступал за «Ростов», «Сатурн», «Москву», ЦСКА и другие клубы.

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